De Senectute (Di domenica 27 giugno 2021) De Senectute ( La vecchiaia ) Di Vincenzo Calafiore 27 Giugno 2021 Udine ( Italy ) "… pian piano scende la luna e lascia nel buio! E' la giovinezza che abbandona la vita…. " Calafiore Vincenzo In quelle notti solitarie e di smarrimenti, mani stanche e occhi perduti nei tanti vaghi aspetti e ingannevoli ricordi fanno da cornice tra l'ora e l'ombra d'una giovinezza che si allontana come un pargolo per una strada bianca e polverosa. La notte resta cieca e ammaliata dalla mesta melodia della fuggente giovinezza, che da sempre eterna saluta col coraggio di vivere, nella mesta vecchiaia. Scappa e si dilegua, e così lascia l'età mortale la mia ...

