Covid | Richeldi | “Troppi anziani non vaccinati | vanno cercati porta a porta”

(Di domenica 27 giugno 2021) “La situazione, sia ben chiaro, è molto diversa perché abbiamo i vaccini. Però troppe persone oltre i 60 anni non colgono l’appuntamento con i centri di somministrazione e restano vulnerabili al virus. Tra 70 e 80 anni la letalità è del 10% quindi il rischio non si è estinto. Sono molto preoccupato per loro. Ci vuole una campagna di sensibilizzazione rivolta a questa fascia di età. Oppure andiamoli a cercare casa per casa per avviare un dialogo costruttivo”. Ad affermarlo in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, è Luca, pneumologo del policlinico Gemelli, che nel Cts ha ‘militato’ per dodici mesi. “Non parlano solo i numeri a favore dei vaccini, ma quello che ...

E frena anche adesso Luca Richeldi, pneumologo del Policlinico Gemelli, che nel Cts ha "militato"... Da molte settimane in un policlinico grande come il nostro non sono stati ricoverati per Covid pazienti vaccinati. "La situazione, sia ben chiaro, è molto diversa perché abbiamo i vaccini. Però troppe persone oltre i 60 anni non colgono l'appuntamento con i centri di somministrazione e restano vulnerabili al virus... Casi in Piemonte, Lombardia e Sicilia. Da Vaia a Viola: non rinviare il richiamo per andare in ferie. Ma 2,7 milioni di over 60 non hanno fatto neanche la prima dose. Il ministro Speranza: «Serve coordinamento».