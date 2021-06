Covid Italia, tasso positività stabile: ma cresce allarme per variante Delta (Di domenica 27 giugno 2021) Resta stabile allo 0,4% in Italia il tasso di positività. Ma cresce l'allarme per la variante Delta. Leggi su leggo (Di domenica 27 giugno 2021) Restaallo 0,4% inildi. Mal'per la

Advertising

SkyTG24 : Covid, dalla Lombardia alla Sardegna: dove sono i focolai della variante Delta in Italia - SkyTG24 : Covid, news. Variante Delta dilaga, in Italia 2,7 milioni di over 60 non vaccinati. LIVE - marcotravaglio : QUALCUNO VOLÒ... Il 27 febbraio 2020, mentre l’Italia piange i primi morti per Covid, il premier X invita il presid… - lifestyleblogit : Covid Italia, Figliuolo: 'A settembre avremo l'80% dei vaccinati' - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Prima dell’inverno l’Italia “avrà raggiunto l’immunità di gregge”. Lo ha assicurato il capo dell… -