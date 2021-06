Conte deve rompere con Grillo e farsi il suo partito: così il centrosinistra avrà la terza gamba (Di domenica 27 giugno 2021) Mentre tutti gli osservatori in queste ore si chiedono “come” farà Giuseppe Conte a ricucire lo strappo con Beppe Grillo, a me sembra più opportuno provare a spiegare perché l’ex premier questo strappo dovrebbe renderlo al più presto definitivo. Conte dovrebbe davvero approfittare di questa occasione per varare una sua lista personale. Sarebbe un bene per lui, ovviamente, ma anche per tutta la coalizione: con una nuova gamba i giallorossi aumenterebbero lo spettro della loro offerta politica, potrebbero attrarre elettori che oggi non si riconoscono in nessuno degli attuali partiti: né i due maggiori, né tantomeno le ... Leggi su tpi (Di domenica 27 giugno 2021) Mentre tutti gli osservatori in queste ore si chiedono “come” farà Giuseppea ricucire lo strappo con Beppe, a me sembra più opportuno provare a spiegare perché l’ex premier questo strappo dovrebbe renderlo al più presto definitivo.dovrebbe davvero approfittare di questa occasione per varare una sua lista personale. Sarebbe un bene per lui, ovviamente, ma anche per tutta la coalizione: con una nuovai giallorossi aumenterebbero lo spettro della loro offerta politica, potrebbero attrarre elettori che oggi non si riconoscono in nessuno degli attuali partiti: né i due maggiori, né tantomeno le ...

