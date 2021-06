Colpo di scena per Maksimovic, possibile rinnovo in arrivo per il difensore (Di domenica 27 giugno 2021) A pochi giorni dalla scadenza del contratto di Nikola Maksimovic con la SSC Napoli, il portale Calciomercato.com lancia un importante sviluppo da prendere in considerazione. Si perché dopo le incessanti voci che davano ormai per scontato l'addio del calciatore ex Torino al Napoli, sembra che la società di Aurelio De Laurentiis proverà a raggiungere un accordo col difensore serbo. Non si esclude quindi la permanenza all'ombra del Vesuvio per Maksimovic che dopo le avance di mercato ricevute, da parte della Lazio e dell'Inter, sembra pronto a prolungare la sua carriera con la maglia azzurra anche per le prossime stagioni. Leggi su spazionapoli (Di domenica 27 giugno 2021) A pochi giorni dalla scadenza del contratto di Nikolacon la SSC Napoli, il portale Calciomercato.com lancia un importante sviluppo da prendere in considerazione. Si perché dopo le incessanti voci che davano ormai per scontato l'addio del calciatore ex Torino al Napoli, sembra che la società di Aurelio De Laurentiis proverà a raggiungere un accordo colserbo. Non si esclude quindi la permanenza all'ombra del Vesuvio perche dopo le avance di mercato ricevute, da parte della Lazio e dell'Inter, sembra pronto a prolungare la sua carriera con la maglia azzurra anche per le prossime stagioni.

Advertising

repubblica : ?? Nuovo colpo di scena sulle origini del Covid: scienziato recupera 13 sequenze del virus archiviate prima del dice… - Rompipallone_ : Colpo di scena per Maksimovic, possibile rinnovo in arrivo per il difensore - stacce2021 : @LaLuvi2 pare che la seconda stagione iniza col mega colpo di scena. - zo_bibi : @MrQuest19 Marco non è stato scelto.. e poi c’è stato un colpo di scena tra Cesare e Giulietta..non ti spoilero nel… - WisdomMedecine : 23.06.2021 - Germania: COLPO DI SCENA CONTRO LA DITTATURA SANITARIA. -