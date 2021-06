Calciomercato Milan | contatti per Coutinho e doppio colpo | Maldini si ‘vendica’ dell’Inter

Advertising

Gazzetta_it : Mercato, il #Napoli non molla la presa su #KaioJorge, ma occhio al Milan - DiMarzio : #Calciomercato, il punto sui movimenti del #Milan: da Odriozola a Junior Firpo, passando per Brahim Diaz - DiMarzio : #Calciomercato, l'#Inter punta #Calhanoglu in scadenza con il #Milan - milansette : Gazzetta - Milan, Odriozola opzione secondaria #acmilan #rossoneri - milansette : Il Real Betis rimane sulle tracce di Castillejo #acmilan #rossoneri -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Pianeta Milan

In casa Barcellona, però, non c'è solo il terzino mancino tra i possibili obiettivi del. Un ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale ...HELLAS VERONA - Da circa un anno Mattia Zaccagni è una delle star delitaliano. L'esterno dell' Hellas Verona ha attirato l'interesse di molti club italiani, dal Napoli al. Ma sul numero 20 c'è anche la Lazio . La pista però è molto complicata. Il ...Il Milan potrebbe subire l'assalto a Theo Hernandez nelle prossime settimane. La big è pronta a fare sul serio con una doppia contropartita ...Ed Olivier Giroud, classe 1986, bomber del Chelsea e della Nazionale francese, è, come noto, in pole position per vestire la maglia rossonera. Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Girou ...