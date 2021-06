Trebbiatura 2021 | raccolto in diminuzione ma di alta qualità

(Di sabato 26 giugno 2021) È in fase avanzata ladel grano duro in Sicilia e Puglia ed emerge che, al contrario delle previsioni iniziali (che stimavano +9%), ilè in; IGC (International Grains Council) e BMTI hanno rivisto al ribasso le stime produttive (-9,2%). Lo pone in evidenza Confagricoltura che sta monitorando le operazioni di mietitura in atto sul territorio. Nel Foggiano, area particolarmente vocata alla produzione – a causa della gelata di aprile e della siccità di maggio – si registra un calo produttivo ancor più marcato (tra -20 e -30%). Però lasembra ottima con peso specifico mediamente ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trebbiatura 2021

Gazzetta del Sud

In Sicilia e in Puglia, segnala Confagri, laè in fase avanzata. Nel Foggiano, a causa ... Quotazione superata nel 2020 per poi calare gradualmente nel. Lo scorso anno la Puglia ha ...Si svolgerà domenica 27 giugno a Forte Marghera la festa delladel frumento. Dopo lo stop del 2020 dovuto alla pandemia di Covid 19 l'evento, ideato per celebrare e rinnovare le antiche tradizioni contadine, torna e si rivolge a un pubblico di tutte ...È in fase avanzata la trebbiatura del grano duro in Sicilia e Puglia ed emerge che, al contrario delle previsioni iniziali (che stimavano +9%), il ...La produzione di grano in Italia è in calo ma sempre di alta qualità, materia prima da cui prende vita l'inimitabile pasta Made in Italy. Lo fa sapere ...