Pride Roma 2021, c'è anche una sirenetta (Di sabato 26 giugno 2021) Una 'sirenetta' al Pride di Roma. Vestita come la protagonista del cartoon della Disney, una manifestante sottolinea la necessità di approvare al più presto il ddl Zan. "Il Vaticano è sempre molto chiuso sul tema omosessuale e purtroppo da molti anni è fermo sulle sue posizioni. Ma questa è una legge che deve andare avanti perché ogni persona va rispettata e soprattutto va rispettata la sessualità di ognuno di noi", dice all'Adnkronos. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

