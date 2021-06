Ospedali, con l’estate si torna alla normalità. Ma manca personale (Di sabato 26 giugno 2021) La ripresaIl Papa Giovanni apre alle visite dei parenti. Asst Bergamo Est: stop ai reparti «rossi». Però servono anestesisti e medici al pronto soccorso. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 26 giugno 2021) La ripresaIl Papa Giovanni apre alle visite dei parenti. Asst Bergamo Est: stop ai reparti «rossi». Però servono anestesisti e medici al pronto soccorso.

Advertising

europainitalia : ???????? I robot per la disinfezione delle stanze ospedaliere sono arrivati o stanno per arrivare agli ospedali italian… - fattoquotidiano : Variante Delta, in Gran Bretagna secondo giorno con oltre 16mila contagi. Focolai in quattro ospedali in Finlandia - gianluca_ottawa : @pemar2 @Danywales1 @GiorgiaMeloni Non ascolti. Il Tylenol costa tanto. 15 centesimi a pillola. Gli ospedali lo fan… - Elisa34012803 : RT @Crudeli45198835: OSPEDALI Nei PAESI DEL SUD Basta andare di persona e vedete toccate con mano l'inutilità che gli stessi danno per il b… - MaMaurizi9 : RT @Crudeli45198835: OSPEDALI Nei PAESI DEL SUD Basta andare di persona e vedete toccate con mano l'inutilità che gli stessi danno per il b… -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedali con CORONAVIRUS: OGGI IN SICILIA 111 NUOVI CASI POSITIVI, 1 MORTO E 552 GUARITI Il numero degli attuali positivi è di 4.372 con una diminuzione di 59 casi. I guariti sono 169. Negli ospedali i ricoverati sono 186, dodici in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive ...

Covid: ricoveri nelle terapie intensive sotto i 300 I dimessi o guariti sono 3.301 con 57.732 attualmente positivi di cui 55.663 in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, 1.771 pazienti sono ricoverati in aree non ...

Piccoli ospedali, Ulmi: «Potenziale elevato, ma serve più personale» - IlGiunco.net IlGiunco.net Incidenti stradali. SS713 coinvolte due auto. Bilancio 6 feriti di cui 1 bambino grave. Foto Incidenti stradali: scontro tra auto, grave bimbo di 11 anni. Ferite altre 5 persone. Due vetture coinvolte nel catanzarese CATANZARO, 26 GIUG - È di sei feriti, di cui un bambino di anni 11 molto g ...

Esce di strada con la moto, grave un giovane Il ragazzo stava viaggiando a bordo della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha perso il controllo del mezzo che è finito contro il muretto di ...

Il numero degli attuali positivi è di 4.372una diminuzione di 59 casi. I guariti sono 169. Neglii ricoverati sono 186, dodici in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive ...I dimessi o guariti sono 3.30157.732 attualmente positivi di cui 55.663 in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda la situazione negli, 1.771 pazienti sono ricoverati in aree non ...Incidenti stradali: scontro tra auto, grave bimbo di 11 anni. Ferite altre 5 persone. Due vetture coinvolte nel catanzarese CATANZARO, 26 GIUG - È di sei feriti, di cui un bambino di anni 11 molto g ...Il ragazzo stava viaggiando a bordo della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha perso il controllo del mezzo che è finito contro il muretto di ...