Omofobia | Milano torna in piazza per i diritti | ' fare presto con ddl Zan'

(Di sabato 26 giugno 2021), 26 giu. (Adnkronos) - IlPridei presenza, dopo la pausa dovuta al lockdown, ma nessun corteo: a invadere pacificamente l'Arco della Pace sono tantissimi giovani ma anche adulti e famiglie accomunati dai colori dell'arcobaleno per chiedere ugualiper tutti e l'approvazione - in tempi rapidi - del ddl Zan. Sul palco si sono alternati il sindaco Giuseppe Sala, i rappresentati della galassia del mondo Lgbt+ e il parlamentare del Pd, Alessandro Zan, che ha dato il nome al disegno di legge approvato alla Camera contro l'omotransfobia e fiducioso di poter ottenere la maggioranza anche in Senato. ...