Napoli, due ragazzi accoltellati: in corso le indagini dei carabinieri (Di sabato 26 giugno 2021) Napoli violenta nella serata di ieri ma per i militari i fatti non solo legati. Episodi di violenza anche a Giugliano con vittime due donne Ospedale Pellegrini di Napoli (foto Facebook)Due accoltellati ieri sera a Napoli e altrettante aggressioni ai danni di donne a Giugliano in Campania. Tanta violenza in queste ore tra il capoluogo e la grande città della provincia. Intorno alla mezzanotte scorsa i medici del Vecchio Pellegrini hanno chiamato i carabinieri quando al Pronto soccorso è giunto un ragazzo di 26 anni ferito con arma da taglio a polso e alla mano. Si tratta ... Leggi su vesuvius (Di sabato 26 giugno 2021)violenta nella serata di ieri ma per i militari i fatti non solo legati. Episodi di violenza anche a Giugliano con vittime due donne Ospedale Pellegrini di(foto Facebook)Dueieri sera ae altrettante aggressioni ai danni di donne a Giugliano in Campania. Tanta violenza in queste ore tra il capoluogo e la grande città della provincia. Intorno alla mezzanotte scorsa i medici del Vecchio Pellegrini hanno chiamato iquando al Pronto socè giunto un ragazzo di 26 anni ferito con arma da taglio a polso e alla mano. Si tratta ...

Advertising

repubblica : Napoli, il grande cuore di Koulibaly: fa partire per il Senegal una nave di medicine, alimenti e persino due ambula… - cn1926it : Il #Napoli punta a rinforzare due ruoli per essere competitivo per lo scudetto - ZonNapoli : #Cronaca #26giugno Due episodi di #violenza sulle donne a distanza di pochissimo tempo nello stesso comune: un uomo… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Due ragazzi accoltellati a Napoli, indagano i carabinieri - leggoit : Emilio Fede svegliato alle 4 da due agenti in hotel a Napoli: cosa è successo -