Meteo Roma del 26-06-2021 ore 06 | 10

(Di sabato 26 giugno 2021)venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al tempo stabile con prevalenza di cieli sereni al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge sparse su tutte le regioni temporali su rilievi asciutto sui settori adriatici in serata residue piogge sui settori Alpini asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino tempo stabile asciutto con Cieli poco nuvolosi maggiori addensamenti sul Lazio al pomeriggio piogge sui rilievi tra Lazio e Abruzzo asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi in serata tempo stabile concerti ovunque sereni al sud tempo giusto al mattino concedi poco irregolarmente nuvolosi ma ...