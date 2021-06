Marilyn Manson si costituirà alla polizia in merito ad un vecchio mandato di arresto (Di sabato 26 giugno 2021) Il cantante Marilyn Manson ha deciso di costituirsi e cooperare con la polizia in risposta a un vecchio mandato d'arresto risalente al 2019 circa dei reati minori e accuse aggressione. Nell'ultimo anno Marilyn Manson è stato nell'occhio del ciclone per via di accuse di abusi sessuali e psicologici portate avanti da diverse persone, inclusa l'attrice ed ex-compagna del cantate Evan Rachel Wood e l'attore Cory Feldman. Questa volta però l'artista ha deciso di rispondere ad altri capi d'accusa costituendosi alla polizia in ... Leggi su movieplayer (Di sabato 26 giugno 2021) Il cantanteha deciso di costituirsi e cooperare con lain risposta a und'risalente al 2019 circa dei reati minori e accuse aggressione. Nell'ultimo annoè stato nell'occhio del ciclone per via di accuse di abusi sessuali e psicologici portate avanti da diverse persone, inclusa l'attrice ed ex-compagna del cantate Evan Rachel Wood e l'attore Cory Feldman. Questa volta però l'artista ha deciso di rispondere ad altri capi d'accusa costituendosiin ...

