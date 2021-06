Maneskin, Damiano bacia Thomas in Polonia: “L’amore non è mai sbagliato” (Di domenica 27 giugno 2021) L’Eurovision ha regalato ai Maneskin un’ondata di popolarità immensa. La band italiana è ai vertici delle classifiche di tutta Europa e in questo momento i ragazzi sono in tour promozionale all’estero. Ieri sera i Maneskin si trovavano in Polonia, dove la vita per le persone LGBT è davvero difficile e per questo Damiano ha pensato di fare un gesto importante. Il leader del gruppo alla fine dell’esibizione di I Wanna Be Your Slave ha baciato in bocca Thomas. Dopo il bacio Damiano ha anche fatto un discorso contro la discriminazione per la comunità LGBT: “Pensiamo che a ... Leggi su biccy (Di domenica 27 giugno 2021) L’Eurovision ha regalato aiun’ondata di popolarità immensa. La band italiana è ai vertici delle classifiche di tutta Europa e in questo momento i ragazzi sono in tour promozionale all’estero. Ieri sera isi trovavano in, dove la vita per le persone LGBT è davvero difficile e per questoha pensato di fare un gesto importante. Il leader del gruppo alla fine dell’esibizione di I Wanna Be Your Slave hato in bocca. Dopo il bacioha anche fatto un discorso contro la discriminazione per la comunità LGBT: “Pensiamo che a ...

