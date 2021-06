L’occasione della riforma fiscale (Di sabato 26 giugno 2021) Non è la commissione di esperti che Mario Draghi aveva evocato nel suo primo discorso parlamentare, citando il caso della riforma fiscale del 2008 della Danimarca, ma la commissione Finanze ha preparato una prima bozza della proposta di riforma fiscale, che dovrà essere approvata in commissione entro la fine di giugno (la prossima settimana). Il documento di 21 pagine, frutto anche di un lungo lavoro di ascolto (da gennaio a maggio sono state svolte 61 audizioni), parte dal presupposto che in Italia la tassazione su entrambi i fattori produttivi – lavoro e capitale – è ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 26 giugno 2021) Non è la commissione di esperti che Mario Draghi aveva evocato nel suo primo discorso parlamentare, citando il casodel 2008Danimarca, ma la commissione Finanze ha preparato una prima bozzaproposta di, che dovrà essere approvata in commissione entro la fine di giugno (la prossima settimana). Il documento di 21 pagine, frutto anche di un lungo lavoro di ascolto (da gennaio a maggio sono state svolte 61 audizioni), parte dal presupposto che in Italia la tassazione su entrambi i fattori produttivi – lavoro e capitale – è ...

