LIVE – Qualifiche F1 GP Stiria 2021: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di sabato 26 giugno 2021) Cresce sempre più la tensione: a Spielberg è il momento delle Qualifiche. Dopo aver completato il lavoro delle prove libere, team e piloti si cimenteranno nella qualifica del Gran Premio di Stiria. Max Verstappen, leader del Mondiale, è il favorito numero uno per la pole position con Lewis Hamilton costretto a inseguire l’olandese in questa sua fuga di inizio stagione. Le Qualifiche del GP di Stiria, al via alle 15:00, le potrete seguire in DIRETTA su Sportface attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. COME SEGUIRE LE Qualifiche LIVE ... Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) Cresce sempre più la tensione: a Spielberg è il momento delle. Dopo aver completato il lavoro delle prove libere, team e piloti si cimenteranno nella qualifica del Gran Premio di. Max Verstappen, leader del Mondiale, è il favorito numero uno per la pole position con Lewis Hamilton costretto a inseguire l’olandese in questa sua fuga di inizio stagione. Ledel GP di, al via alle 15:00, le potrete seguire insu Sportface attraverso iltestuale aggiornato in tempo reale. COME SEGUIRE LE...

