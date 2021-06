Jorginho-Napoli: amore senza fine, possibile affare a costo zero (Di sabato 26 giugno 2021) Jorginho ed il Napoli di nuovo insieme. Certe parole da parte dei procuratori non vengono pronunciate a caso. Ieri Joao Santos ha fatto capire che il giocatore è rimasto legatissimo al Napoli ed ai napoletani, una ulteriore conferma dell’affetto del giocatore verso la piazza azzurra. Nonostante sia andato a giocare al Chelsea, dove ha vinto anche una Champions League, Jorginho non ha mai dimenticato Napoli. Il giocatore si sente ancora con molti suoi compagni ed anche in Nazionale ha un ottimo feeling con Lorenzo Insigne, capitano del Napoli in attesa di rinnovo. Jorginho ... Leggi su napolipiu (Di sabato 26 giugno 2021)ed ildi nuovo insieme. Certe parole da parte dei procuratori non vengono pronunciate a caso. Ieri Joao Santos ha fatto capire che il giocatore è rimasto legatissimo aled ai napoletani, una ulteriore conferma dell’affetto del giocatore verso la piazza azzurra. Nonostante sia andato a giocare al Chelsea, dove ha vinto anche una Champions League,non ha mai dimenticato. Il giocatore si sente ancora con molti suoi compagni ed anche in Nazionale ha un ottimo feeling con Lorenzo Insigne, capitano delin attesa di rinnovo....

