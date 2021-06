Italia-Austria, calciatori in ginocchio: l’indiscrezione pre-gara (Di sabato 26 giugno 2021) Italia-Austria è in programma questa sera e la questione continua a creare polemiche: cos’ha detto Bonucci Cinque azzurri accosciati prima di Italia-Galles (screen YouTube)Più che attesa per la partita in sé la questione che più tiene banco in questi giorni riguarda se gli azzurri questa sera in campo contro l’Austria si inginocchieranno o meno in solidarietà al movimento americano (ormai mondiale) Black Lives Matters. Nelle ultime ore ci sarebbe un retroscena – rilanciato in particolare dal Corriere dello Sport – che vorrebbe gli azzurri indirizzati verso il sì al gesto. Esattamente al contrario di quanto ... Leggi su ck12 (Di sabato 26 giugno 2021)è in programma questa sera e la questione continua a creare polemiche: cos’ha detto Bonucci Cinque azzurri accosciati prima di-Galles (screen YouTube)Più che attesa per la partita in sé la questione che più tiene banco in questi giorni riguarda se gli azzurri questa sera in campo contro l’si inginocchieranno o meno in solidarietà al movimento americano (ormai mondiale) Black Lives Matters. Nelle ultime ore ci sarebbe un retroscena – rilanciato in particolare dal Corriere dello Sport – che vorrebbe gli azzurri indirizzati verso il sì al gesto. Esattamente al contrario di quanto ...

