Incidente Iseo, morti due giovani di 27 e 29 anni: chi sono le vittime (Di sabato 26 giugno 2021) Drammatico il bilancio del pauroso Incidente in un tunnel a Iseo: morti due giovani, un 29enne e una 27enne (Screen video)Si è scatenato l’inferno nel tunnel che collega l’uscita della 510 Sebina con la zona dello stadio Comunale di Iseo a seguito del tragico impatto frontale, attorno alla mezzanotte di ieri, per cause ancora in corso di accertamento, tra un’auto con a bordo quattro persone e un furgone che procedeva in direzione opposta. Pesante il bilancio: sei persone ferite di cui due decedute, un giovane di 29 anni, Andrea Fonti, e una ragazza di 27, Elisa Ravizzola, entrambi ... Leggi su ck12 (Di sabato 26 giugno 2021) Drammatico il bilancio del paurosoin un tunnel adue, un 29enne e una 27enne (Screen video)Si è scatenato l’inferno nel tunnel che collega l’uscita della 510 Sebina con la zona dello stadio Comunale dia seguito del tragico impatto frontale, attorno alla mezzanotte di ieri, per cause ancora in corso di accertamento, tra un’auto con a bordo quattro persone e un furgone che procedeva in direzione opposta. Pesante il bilancio: sei persone ferite di cui due decedute, un giovane di 29, Andrea Fonti, e una ragazza di 27, Elisa Ravizzola, entrambi ...

