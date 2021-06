Donnarumma: «Gol annullato? In campo non mi sono accorto di nulla» (Di domenica 27 giugno 2021) Gianluigi Donnarumma ha messo la sua firma contro l’Austria con una super parata: ecco le dichiarazioni del portiere azzurro Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo Italia-Austria. AUSTRIA – «Sapevamo che non sarebbe stato facile, siamo stati bravi a non mollare e, pur soffrendo un po’, abbiamo trovato i due gol ai supplementari». GOL annullato – «Lì per lì non mi sono accorto di niente in campo, ma quando ho visto l’arbitro fischiare il fuorigioco è stata una vera gioia. Siamo tutti molto felici». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021) Gianluigiha messo la sua firma contro l’Austria con una super parata: ecco le dichiarazioni del portiere azzurro Gianluigiha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo Italia-Austria. AUSTRIA – «Sapevamo che non sarebbe stato facile, siamo stati bravi a non mollare e, pur soffrendo un po’, abbiamo trovato i due gol ai supplementari». GOL– «Lì per lì non midi niente in, ma quando ho visto l’arbitro fischiare il fuorigioco è stata una vera gioia. Siamo tutti molto felici». L'articolo proviene da Calcio News 24.

