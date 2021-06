Diciannovenne aggredito da tre ragazzi e finisce in ospedale

(Di sabato 26 giugno 2021) Ancora violenza in centro,da trein. L’episodio poco prima della mezzanotte in via Maqueda, all’altezza di via Scarlatti. Ilè stato soccorso prima da un militare e poi portato con un’ambulanza al Civico. Oltre a una ferita alla nuca ha riportato un lieve trauma cranico giudicato guaribile

La vicenda risale al 7 marzo scorso, quando unche stava uscendo proprio dalla stazione M2 di Crescenzago era statoa calci e pugni e si era visto poi sottrarre il cellulare. ...Undi San Giorgio la Molara (Benevento), in compagnia di una sua amica, è statoda un gruppo di coetanei in piazza Piano di Corte a Benevento nella tarda serata di ieri. Il ...Ancora violenza in centro, diciannovenne aggredito da tre ragazzi finisce in ospedale. L'episodio poco prima della mezzanotte a Palermo ...È successo in via Magliocco a Palermo. Arrestati un 19enne e un 28enne. Indagini in corso per rintracciare altri eventuali responsabili ...