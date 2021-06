Dalla Francia: Umtiti non rientra nei piani del Barcellona. C’è il Marsiglia (Di sabato 26 giugno 2021) Secondo quanto stanno riportando diversi media francesi principali e riportate anche dai maggiori quotidiani spagnoli, l’avventura di Umtiti al Barcellona potrebbe finire già questa estate. Il difensore non rientrerebbe nei piani del club che dopo aver preso Eric Garcia potrebbe lasciare partire Umtiti. Per il difensore si sta muovendo il Marsiglia che vorrebbe riportarlo in Francia. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 giugno 2021) Secondo quanto stanno riportando diversi media francesi principali e riportate anche dai maggiori quotidiani spagnoli, l’avventura dialpotrebbe finire già questa estate. Il difensore non rientrerebbe neidel club che dopo aver preso Eric Garcia potrebbe lasciare partire. Per il difensore si sta muovendo ilche vorrebbe riportarlo in. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

lauraboldrini : Dalla Germania alla Spagna, dalla Francia al Belgio: ben 13 paesi firmano la dichiarazione contro la legge che, in… - sofi394 : @gxallavichx Nemmeno io, ma è la classica decisione che prendono quando una macchina fa da impedimento all'altra ne… - partageleen : RT @ocazz33: Più mi guardo in giro e più mi chiedo ma in Italia quanti cazzo di stranieri ci sono? Eh poi da me a Reggio Calabria ovunque t… - ocazz33 : Più mi guardo in giro e più mi chiedo ma in Italia quanti cazzo di stranieri ci sono? Eh poi da me a Reggio Calabri… - Gianluc95506625 : SOLO IN QUESTO PAESE IPOCRITA NON VIENE ESALTATO!!! MALEDETTI!!! A @ciroimmobile CI PENSIAMO NOI LAZIALI!!! ??? ??????… -