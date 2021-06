Conte? Più forte senza il M5S. Il suo partito fino al 18-20%. I trend (Di sabato 26 giugno 2021) Non solo il Movimento Cinque Stelle, ma anche il partito Democratico tremano. L'ormai probabile addio di Giuseppe Conte al M5s dopo la rottura con Beppe Grillo può rivelarsi davvero una "bomba atomica" sul panorama politico italiano, in particolare sulle ambizioni dei due partiti alleati nel governo Draghi e già partner nel Conte bis. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 26 giugno 2021) Non solo il Movimento Cinque Stelle, ma anche ilDemocratico tremano. L'ormai probabile addio di Giuseppeal M5s dopo la rottura con Beppe Grillo può rivelarsi davvero una "bomba atomica" sul panorama politico italiano, in particolare sulle ambizioni dei due partiti alleati nel governo Draghi e già partner nelbis. Segui su affaritaliani.it

il_pucciarelli : Che Renzi, il politico col più basso livello di gradimento, dia del «finito» a Conte, che è il (quasi, ex, boh) lea… - fattoquotidiano : Travaglio a La7: “Nel M5s non si capisce più niente. Se Conte rifiuta il ruolo di leader, il Movimento si inabissa.… - LauraBottici : Chi ama il #Movimento5stelle ama Beppe #Grillo e #Giuseppe Conte; ci hanno dato tanto e tanto possono ancora darci.… - m_enomis : RT @GuidoCrosetto: Grillo ha fatto 30 osservazioni allo Statuto proposto da Conte ma quella più rilevante politicamente riguarda la politic… - 57Davide : RT @RaffaelePizzati: I SONDAGGISTI: '??CONTE?? E’ IL PIU’ POPOLARE MA SE FA UN PARTITO...' (FINISCE COME MONTI) -