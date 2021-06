Variante Delta in Italia al 16,8%, Locatelli: «Zone rosse? Riflessione da fare». Ema: «Vaccino, una dose non basta» (Di venerdì 25 giugno 2021) Italia la Variante Delta è in aumento con una percentuale del 16,8%, mentre la più diffusa rimane ancora la Variante Alfa al 74,92%. Tuttavia, sebbene i dati di giugno non siano ancora... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 25 giugno 2021)laè in aumento con una percentuale del 16,8%, mentre la più diffusa rimane ancora laAlfa al 74,92%. Tuttavia, sebbene i dati di giugno non siano ancora...

Advertising

alexvespi : Molto sorpreso del dibattito Italiano riguardo la variante Delta. Non occuparsi di questa variante e' impossibile p… - fattoquotidiano : Variante Delta, in Gran Bretagna secondo giorno con oltre 16mila contagi. Focolai in quattro ospedali in Finlandia - Agenzia_Ansa : Gimbe, inaccettabile una gestione attendista sulla variante Delta #ANSA - benjamn_boliche : #Covid, in Italia la variante Delta al 16,8%, Alfa al 74,9% | In Campania resta obbligatoria la mascherina all'aperto - Ales_1981 : RT @mm_roma: Non voglio sapere niente della variante Delta -