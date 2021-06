Variante Delta, Ema: “Il vaccino funziona bene ma è fondamentale fare anche la seconda dose” (Di venerdì 25 giugno 2021) “Sappiamo bene che questa Variante sarà sempre più importante a livello di numeri, ed è destinata a diventare dominante, ma il vaccino è quello che serve contro questa e anche tutte le altre varianti”. Lo ha ribadito stamane Emer Cooke, direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), intervenendo all’evento di Sky Tg24 Live In Firenze. Cooke: “Il vaccino funziona bene anche contro la Variante Delta ma dopo le due dosi” Tuttavia, Cooke ha tenuto a rimarcare che, per evitare ‘il peggio’ con la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 giugno 2021) “Sappiamoche questasarà sempre più importante a livello di numeri, ed è destinata a diventare dominante, ma ilè quello che serve contro questa etutte le altre varianti”. Lo ha ribadito stamane Emer Cooke, direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), intervenendo all’evento di Sky Tg24 Live In Firenze. Cooke: “Ilcontro lama dopo le due dosi” Tuttavia, Cooke ha tenuto a rimarcare che, per evitare ‘il peggio’ con la ...

