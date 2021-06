Travolge due ragazze e un'auto in sosta, pirata della strada individuato e denunciato dalla Polizia (Di venerdì 25 giugno 2021) Un pirata della strada ha investito, nella mattinata di oggi in piazza Garibaldi a Città di Castello, due ragazze e poi un'auto in sosta. Il conducente del veicolo, proveniente a forte velocità da via ... Leggi su perugiatoday (Di venerdì 25 giugno 2021) Unha investito, nella mattinata di oggi in piazza Garibaldi a Città di Castello, duee poi un'in. Il conducente del veicolo, proveniente a forte velocità da via ...

