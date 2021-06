Spagna, da oggi in vigore la legge sull’eutanasia (Di venerdì 25 giugno 2021) È entrata in vigore oggi 25 giugno la nuova legge sull’eutanasia in Spagna. E’ il settimo paese al mondo, vent’anni dopo l’apripista Olanda storicamente la prima a depenalizzare l’aiuto a morire per persone affette da certi tipi di malattie gravi e incurabili. Il percorso della normativa spagnola Di fatto la scelta è stata compiuta lo scorso marzo, ma la nuova normativa prevedeva anche un periodo di tre mesi per permettere alle diverse regioni, dotate di una sostanziale autonomia legislativa in relazione alla loro comunità di riferimento, di creare apposite commissioni di garanzia, cioè organismi necessari ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 25 giugno 2021) È entrata in25 giugno la nuovain. E’ il settimo paese al mondo, vent’anni dopo l’apripista Olanda storicamente la prima a depenalizzare l’aiuto a morire per persone affette da certi tipi di malattie gravi e incurabili. Il percorso della normativa spagnola Di fatto la scelta è stata compiuta lo scorso marzo, ma la nuova normativa prevedeva anche un periodo di tre mesi per permettere alle diverse regioni, dotate di una sostanziale autonomia legislativa in relazione alla loro comunità di riferimento, di creare apposite commissioni di garanzia, cioè organismi necessari ...

