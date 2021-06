Senza Conte Raggi spacciata. Sfida tra FdI e Pd... Sondaggio riservato (Di venerdì 25 giugno 2021) Cresce l'ottimismo in Fratelli d'Italia in vista delle elezioni comunali a Roma. L'ultimo Sondaggio sulla Capitale, riferiscono ambienti del partito di Giorgia Meloni, vede Enrico Michetti saldamente in testa al primo turno con una forchetta compresa tra il 36,5 e il 40%. Interessante la lotta per il secondo posto. Secondo le rilevazioni informali, che sono sul tavolo... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 25 giugno 2021) Cresce l'ottimismo in Fratelli d'Italia in vista delle elezioni comunali a Roma. L'ultimosulla Capitale, riferiscono ambienti del partito di Giorgia Meloni, vede Enrico Michetti saldamente in testa al primo turno con una forchetta compresa tra il 36,5 e il 40%. Interessante la lotta per il secondo posto. Secondo le rilevazioni informali, che sono sul tavolo... Segui su affaritaliani.it

lorepregliasco : Mi sembrerebbe un mezzo disastro, politicamente. Conte a questo punto avrebbe fatto meglio a costituire un suo sogg… - CarloCalenda : Se Roma riceverà pochi soldi dal Recovery Fund lo dobbiamo alla Sindaca, che ha presentato progetti per 25 miliardi… - carlaruocco1 : E' stato promosso a pieni voti il #PNRR che attribuisce all’Italia i 206 mld ottenuti grazie all’impegno di… - CarloUlivi : Momenti di gioia, con uso appropriato delle risorse senza creare debito nelle casse del comune... Politico esperti,… - a_lucagrossi : RT @Keynesblog: Vedo gente del Pd che festeggia per la possibile uscita di Conte. Non si rendono conto che senza Conte il centrosinistra fi… -