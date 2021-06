MotoGP, Miguel Oliveira: “Dopo la FP1 mi immaginavo in un fine settimana molto più complesso” (Di venerdì 25 giugno 2021) Miguel Oliveira esprime il proprio parere al termine delle prove libere del Gran Premio d’Olanda, nona tappa del Motomondiale 2021. Il pilota portoghese si colloca al secondo posto della graduatoria combinata con 159 millesimi di ritardo sullo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha). Il vincitore del Gran Premio di Catalogna 2021 conferma i progressi della KTM che ha completato con due moto nella Top5 l’ultimo round al Sachsenring. Assen potrebbe premiare gli austriaci che hanno portato molte modifiche dall’opening round ad oggi. Oliveira ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Siamo usciti per evitare di trovare la ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 giugno 2021)esprime il proprio parere al termine delle prove libere del Gran Premio d’Olanda, nona tappa del Motomondiale 2021. Il pilota portoghese si colloca al secondo posto della graduatoria combinata con 159 millesimi di ritardo sullo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha). Il vincitore del Gran Premio di Catalogna 2021 conferma i progressi della KTM che ha completato con due moto nella Top5 l’ultimo round al Sachsenring. Assen potrebbe premiare gli austriaci che hanno portato molte modifiche dall’opening round ad oggi.ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Siamo usciti per evitare di trovare la ...

Advertising

Gazzetta_it : MotoGP Assen, Maverick Vinales, Miguel Oliveira e Fabio Quartararo dopo le FP2 - sportface2016 : #MotoGP #DutchGP 2021, le dichiarazioni del pilota #KTM Miguel #Oliveira - dunvkirk : Miguel Oliveira uomo della mia vita ti propongo di seguire insieme le gare e tifare insieme per Telma Monteiro - STnews365 : Motogp, Oliveira: 'Siamo in un ottimo momento' Miguel Oliveira arriva da un momento di grande crescita e competitiv… - dianatamantini : MOTOGP - Fabio Quartararo, Johann Zarco, Jack Miller, Miguel Oliveira, Marc Márquez e Valentino Rossi in conferenza… -