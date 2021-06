LIVE Moto2, GP Olanda 2021 in DIRETTA: la pioggia rovina i piani per la FP2, asfalto bagnato ad Assen (Di venerdì 25 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEGUI LE PROVE LIBERE DEL GP D’Olanda DI MOTOGP ALLE 9.55 E 14.10 14.56 Al momento gli ombrelli sono aperti e la pioggia è intensa. Anche se smettesse ora sarebbe complicato pensare che l’asfalto si possa andare ad asciugare prima della fine della FP2… 14.53 La pioggia sta rovinando tutti i piani sulla pista della Drenthe. L’asfalto è molto bagnato e sarà quindi quasi impossibile migliorare i tempi di questa mattina 14.50 Buongiorno e bentornati ad Assen, tra 20 ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEGUI LE PROVE LIBERE DEL GP D’DI MOTOGP ALLE 9.55 E 14.10 14.56 Al momento gli ombrelli sono aperti e laè intensa. Anche se smettesse ora sarebbe complicato pensare che l’si possa andare ad asciugare prima della fine della FP2… 14.53 Lastando tutti isulla pista della Drenthe. L’è moltoe sarà quindi quasi impossibile migliorare i tempi di questa mattina 14.50 Buongiorno e bentornati ad, tra 20 ...

Advertising

OA_Sport : LIVE #Moto2, GP Olanda 2021 in DIRETTA: la pioggia rovina i piani per la FP2, asfalto bagnato ad Assen #DutchGP… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #Assen #AssenGP #DutchGP Il pilota del Team #MarcVDS ha preceduto #RaulFernandez e #RemyGardner - - motograndprixit : #Moto2 #Assen #AssenGP #DutchGP Il pilota del Team #MarcVDS ha preceduto #RaulFernandez e #RemyGardner - - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Olanda 2021 in DIRETTA: prove libere in tempo reale - #Moto2 #Olanda #DIRETTA: #prove - infoitsport : LIVE Moto2, GP Germania 2021 in DIRETTA: pole e record della pista per Raul Fernandez! Secondo posto per Di Giannan… -