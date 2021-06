La Nazionale non s’inginocchia: un altro fiasco di Letta (Di venerdì 25 giugno 2021) Questa sera, alle 20.15, Leonardo Bonucci e Roberto Mancini spiegheranno i motivi della decisione dell’Italia: non inginocchiarsi alla strana religione laica di Black lives matter. Probabilmente cercheranno di salvare capra e cavoli: condividiamo la battaglia degli attivisti, siamo contro ogni forma di razzismo, ma vogliamo evitare di essere strumentalizzati politicamente. Sacrosanta aspirazione, in ogni caso: l’Europeo è fatto da partite di pallone e anche se lo sport, da che mondo è mondo, viene spesso vissuto come la prosecuzione della politica (o della guerra) con altri mezzi, è bene che le beghe di partito e le aspre divisioni che lacerano le società occidentali siano tenute fuori dal ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 25 giugno 2021) Questa sera, alle 20.15, Leonardo Bonucci e Roberto Mancini spiegheranno i motivi della decisione dell’Italia: non inginocchiarsi alla strana religione laica di Black lives matter. Probabilmente cercheranno di salvare capra e cavoli: condividiamo la battaglia degli attivisti, siamo contro ogni forma di razzismo, ma vogliamo evitare di essere strumentalizzati politicamente. Sacrosanta aspirazione, in ogni caso: l’Europeo è fatto da partite di pallone e anche se lo sport, da che mondo è mondo, viene spesso vissuto come la prosecuzione della politica (o della guerra) con altri mezzi, è bene che le beghe di partito e le aspre divisioni che lacerano le società occidentali siano tenute fuori dal ...

borghi_claudio : Bene. Ribadisco: la Nazionale ci rappresenta e non ci si inginocchia davanti a nessuno. Europei, l'Italia non si… - tancredipalmeri : Mi dispiace ma questo titolo non si può accettare. Ma poi scusate: tutto l’anno in Serie A si ripete “se si pensa… - repubblica : ?? Europei e antirazzismo, la nazionale italiana ha deciso: gli azzurri non si inginocchieranno - AntonellaAte : RT @eurodisgusto: L'UNICA COSA CHE ANDAVA FATTA NON E' STATA FATTA: POTENZIARE IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE. - SocialeDestra : No Cari #Giornalai la #Nazionale #Italiana ???? ha scelto di lasciare la politica fuori dal terreno di gioco . Tutti… -