Jensen Ackles in Supernatural per la serie prequel, Jared Padalecki deluso? (Di venerdì 25 giugno 2021) Dopo quindici stagioni e un finale che ha messo quasi tutti d'accorso, Jensen Ackles in Supernatural prova a fare il bis. A quanto pare The CW è pronta per tornare alle avventure dei Winchester e secondo quanto riporta Deadline sarebbe già pronta una nuova serie spin-off in sviluppo che si intitola proprio così, The Winchesters, e si concentra sui genitori di Dean e Sam. Ancora non si conoscono molti dettagli visto che la star della serie Jensen Ackles tornerà nei panni di Dean Winchester ma apparirà fuori dallo schermo e, quindi, sarà la voce narrante della ...

