Il Napoli ha perso il ricorso | in metà delle gare biglietti gratis per gli under 14

(Di venerdì 25 giugno 2021) Ilhailpresentato in Corte d’Appello. La nona sezione ha quindi confermato l’ordinanza emessa dal Tribunale disecondo cui perdisputate in casa deve essere gratuito l’ingresso ai minori di anni 14 accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto. E una vittoria dell’avvocato Erich Grimaldi che ha rappresentato i genitori di due ragazzi che intrapresero la battaglia giudiziaria. Secondo l’articolo 11 ter della legge 41 del 2007, gli impianti con una capienza superiore a 7.500 posti devono rilasciare ...

La rosa corta, lo Scudetto alla portata e un brutto pallone alla fine della gara d'andata condannano il Napoli ad una prematura uscita dall'Europa League. Competizione che quel Napoli avrebbe ... Il Napoli ha perso la battaglia giudiziaria. La Corte d'Appello ha confermato che per metà delle gare gli under 14 hanno diritto all'ingresso gratis ...