Etna: eruzione continua, nuova fontana di lava da Sud - Est (Di venerdì 25 giugno 2021) nuova fontana di lava dal cratere di Sud - Est dell'Etna. Il nuovo fenomeno eruttivo è accompagnato da un'intesa emissione di cenere lavica che ha già raggiunto l'altezza di 7 chilometri sul livello ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 giugno 2021)didal cratere di Sud - Est dell'. Il nuovo fenomeno eruttivo è accompagnato da un'intesa emissione di cenere lavica che ha già raggiunto l'altezza di 7 chilometri sul livello ...

Advertising

repubblica : Etna, nuova eruzione e nuova fontana di lava dal cratere Sud-Est - Mirimay03 : RT @Sonia59804639: Etna in eruzione ?? Vista dalle isole Eolie. - beauanges : RT @MedBunker: In questo momento uno spettacolo maestoso. Un vulcano che domina la città e i cui boati si sentono a chilometri di distanza.… - manginobrioches : RT @TuriCaggegi: Nube di cenere vulcanica emessa dall’#Etna in #eruzione. Cielo saturo di polvere e sabbia proveniente dal deserto del #Sah… - sasith__ : RT @Sonia59804639: Etna in eruzione ?? Vista dalle isole Eolie. -