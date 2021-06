Anche Fortnite ha il suo concerto estivo, e ricrea l’arena O2 di Londra per gli Easy LifeHDblog.it (Di venerdì 25 giugno 2021) Fino alla notte del 28 giugno su Fortnite sarà possibile prendere parte al concerto virtuale della band Easy Life in una ricostruzione virtuale dell’O2 Arena di Londra.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 25 giugno 2021) Fino alla notte del 28 giugno susarà possibile prendere parte alvirtuale della bandLife in una ricostruzione virtuale dell’O2 Arena di.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

StefanoZ426 : RT @HDblog: Anche Fortnite ha il suo concerto estivo, e ricrea l'arena O2 di Londra per gli Easy Life - HDblog : Anche Fortnite ha il suo concerto estivo, e ricrea l'arena O2 di Londra per gli Easy Life - NakiOaki : @lilgracesimmer Menomale! Onestamente sono shockata anche io, è la prima volta che the sims fà un evento online, di… - ccombercat : Altro che PlayStation e fortnite, fantasia e creatività, due cose che scarseggiano nei ragazzi di oggi e forse anch… - Mikasacals : ANCHE IO VOGLIO GIOCARE A FORTNITE -