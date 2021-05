Vaccino, oltre 700mila immigrati non lo possono fare (Di lunedì 24 maggio 2021) oltre 700mila cittadini - fantasma, che non possono essere vaccinati. Sono gli stranieri immigrati da paesi extra Ue che risultano invisibili e sono impossibilitati a prenotarsi attraverso le ... Leggi su leggo (Di lunedì 24 maggio 2021)cittadini - fantasma, che nonessere vaccinati. Sono gli stranierida paesi extra Ue che risultano invisibili e sono impossibilitati a prenotarsi attraverso le ...

Advertising

luigidimaio : Somministrate oltre 30 milioni di dosi di vaccino: - Umbria24 : Vaccino, via alle prenotazioni per oltre 120 mila quarantenni. Pensionati in protesta - Barbara68545184 : RT @Corriere: Oltre un milione di 60enni non si è ancora prenotato per il vaccino - wagjuer : RT @Corriere: Oltre un milione di 60enni non si è ancora prenotato per il vaccino - mrcllznn : RT @mrcllznn: @Ninabazz3 Per non dire delle mascherine non a norma o mancanti per operatori sanitari (morti oltre 200) L’Italia poteva dive… -