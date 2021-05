Reggio Calabria: si aprono le iscrizioni del Premio Nosside 2021 (Di lunedì 24 maggio 2021) Si aprono le iscrizioni del Premio Nosside 2021. Confermate le due identità (plurilinguismo e multimedialità) e reintrodotta la “Menzione Speciale Nosside-Bergamotto di Reggio Calabria” “Martedì 25 maggio il Premio Mondiale di Poesia Nosside, riapre le danze aprendo le iscrizioni alla XXXVI Edizione 2021 sino alla scadenza del 10 luglio. La Giuria Internazionale assumerà le decisioni entro il 30 settembre e la Cerimonia Finale di Premiazione si svolgerà, pandemia permettendo, il 26 novembre nella Piazza Paolo Orsi dello splendido Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria, casa dei Bronzi di Riace e di Porticello. L’anno ... Leggi su cityroma (Di lunedì 24 maggio 2021) Siledel. Confermate le due identità (plurilinguismo e multimedialità) e reintrodotta la “Menzione Speciale-Bergamotto di” “Martedì 25 maggio ilMondiale di Poesia, riapre le danze aprendo lealla XXXVI Edizionesino alla scadenza del 10 luglio. La Giuria Internazionale assumerà le decisioni entro il 30 settembre e la Cerimonia Finale di Premiazione si svolgerà, pandemia permettendo, il 26 novembre nella Piazza Paolo Orsi dello splendido Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia di, casa dei Bronzi di Riace e di Porticello. L’anno ...

