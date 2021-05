Recovery Plan e riforme: ce le chiede l'Europa? Sì, e sono le stesse che vuole il centrodestra (Di lunedì 24 maggio 2021) I nodi che il governo italiano dovrà sciogliere in sede europea affinché i tempi e i modi del Recovery Plan vengano rispettati ruotano intorno ad una serie di questioni irrisolte del nostro Paese - causate dall'ipertrofia statalista - che vanno, per citare i casi più eclatanti, dall'arretratezza della pubblica amministrazione alle disfunzioni - per esprimerci con un eufemismo - della macchina giudiziaria sia civile che penale. È su questi temi che il cittadino elettore misurerà l'idea di futuro che ciascuna forza politica metterà in campo nel medio e lungo periodo. In una fase in cui l'ago della bussola della sinistra vira sempre di più sui temi etici (mettendo a rischio con il Ddl Zan la libertà di opinione) a scapito di quelli socio-economici (tranne occuparsene solo in termini vendicativi come dimostra il rilancio della tassa sull'eredità) l'area ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) I nodi che il governo italiano dovrà sciogliere in sede europea affinché i tempi e i modi delvengano rispettati ruotano intorno ad una serie di questioni irrisolte del nostro Paese - causate dall'ipertrofia statalista - che vanno, per citare i casi più eclatanti, dall'arretratezza della pubblica amministrazione alle disfunzioni - per esprimerci con un eufemismo - della macchina giudiziaria sia civile che penale. È su questi temi che il cittadino elettore misurerà l'idea di futuro che ciascuna forza politica metterà in campo nel medio e lungo periodo. In una fase in cui l'ago della bussola della sinistra vira sempre di più sui temi etici (mettendo a rischio con il Ddl Zan la libertà di opinione) a scapito di quelli socio-economici (tranne occuparsene solo in termini vendicativi come dimostra il rilancio della tassa sull'eredità) l'area ...

Advertising

AnnalisaChirico : “Il Recovery Plan? Molta propaganda. Una palingenesi pianificatoria per una crescita modesta del +1,4%”, così il pr… - JackalBourne : RT @LizzoriFabrizio: Cadoni ponti e #funivie ma nel recovery plan stanziano 19 miliardi per l'inclusione . - erpedrini : RT @LizzoriFabrizio: Cadoni ponti e #funivie ma nel recovery plan stanziano 19 miliardi per l'inclusione . - SebastianoRus10 : RT @LizzoriFabrizio: Cadoni ponti e #funivie ma nel recovery plan stanziano 19 miliardi per l'inclusione . - RenzoCianchetti : RT @LizzoriFabrizio: Cadoni ponti e #funivie ma nel recovery plan stanziano 19 miliardi per l'inclusione . -