Quel cavo doveva reggere altri otto anni

(Di lunedì 24 maggio 2021) La sostituzione dei cavi della funivia Stresa-Mottarone era prevista nel 2029, fra. “Sarà tutto oggetto di verifiche di carattere tecnico nei prossimi giorni, stiamo facendo accertamenti”, slinea Olimpia Bossi, procuratore della Repubblica a Verbania. L’ipotesi di reato, per ora senza indagati, è omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. Si potrebbe profilare un altro reato: l’attentato alla sicurezza dei trasporti. Sono 14 le vittime, mentre sono gravi e stabili le condizioni del bimbo di 5rimasto ferito nello schianto. È stato sposto a un lungo intervento chirurgico per ridurre le fratture agli arti inferiori ed è ricoverato in rianimazione, intubato e sedato, all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino, in prognosi riservata. Con le restrizioni Covid la capienza ...

La sostituzione dei cavi della funivia Stresa - Mottarone era prevista nel 2029, fra otto anni. 'Sarà tutto oggetto di verifiche di carattere tecnico nei prossimi giorni, stiamo facendo accertamenti', ...boato, poco dopo le 12,30 di ieri è stato come la fine del mondo". In questo paradiso sono ... C'è chi ha visto iltranciato di netto". Il portavoce del soccorso Alpino , Walter Milan , ha ...La fune, per i gestori degli impianti di risalita, è la certezza. Quella che non si spezza mai. Le misure di sicurezza contemplano anche questo scenario e prevedono contromisure per evitare incidenti ...Inchiesta sull'incidente alla funivia Stresa-Mottarone. L'azienda Leitner: "Ultimo check a novembre, senza criticità" ...