Maria Chiara Milano Vieusseux | chi è la moglie di Matteo Bassetti che è stata ospite di Barbara D’Urso | “Sono gelosa | ma lui è un piacione”

(Di lunedì 24 maggio 2021) Lo aveva raccontato proprio lui al settimanale Chi: “Primo incontro nel 2001, ma non accadde nulla. Non che non mi avesse colpito: ero appena tornato dagli Stati Uniti, iniziavo a lavorare, trentenne del genere “voglio tutto subito” e quindi poco incline ai legami. Fase breve. L’anno successivo io eci siamo fidanzati, sei mesi dopo le ho chiesto di sposarmi e dopo altri sei mesi, era l’1 giugno 2003, eravamo marito e”. Di chi stiamo parlando? Diche ieri è statodi Domenica Live insieme alla. “Era un trentenne rampante figlio di un importante professore appena tornato da Yale. Si sentiva molto in auge, a suo modo di ...

Si presenta con sua mogliee lo scoop non manca. La D'Urso, infatti, scava a fondo cosi tanto da ritrovare una foto di quando il prof aveva i capelli. 'Piacione, al primo appuntamento', ...La moglie di Basetti (una bionda mozzafiato) adesso svela tutti i segreti di suo marito, virologo di successo nell'ultimo anno di pandemia.Milano Vieusseux e Matteo Bassetti sono ospiti a Domenica Live di Barbara D'Urso . Ed è aria di scoop. La d'Urso scava nell'intimo e intervista il virolgo genovese, figlio di un ...Nel maggio di 24 anni fa, alla Sapienza, il colpo di pistola che uccise la studentessa Marta Russo. Un libro ripercorre oggi il caso con tutti i suoi lati oscuri, dalle prime indagini alla sentenza de ...Ieri a Domenica Live, la trasmissione di Barbara D’Urso che va in onda la domenica pomeriggio in concorrenza con Domenica In di Mara Venier, ha ospitato, per la prima volta, il prof. Matteo Bassetti c ...