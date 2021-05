Mafia | pg trattativa | ‘comportamento opachi e delittuosi di appartenenti allo Stato’ 2

(Di lunedì 24 maggio 2021) (Adnkronos) – “In un processo penale sono importanti i fatti provati e non le suggestioni e, tuttavia, è molto difficile restare del tutto insensibili a ciò che in questa terra si sa da decenni – prosegue il pg Giuseppe Fici nel corso della sua requisitoria del processoStato--Tutti lo sanno, vox populi vox dei, espressione medievale che non si addice ai crismi del giusto processo, posto che le opinioni e i giudizi del popolo non possono essere ritenuti, in quanto tali, giusti e veri. E, tuttavia, come non tornare a quello che gridava con toni disperati una moltitudine di cittadini ai funerali di Falcone, Borsellino?”. “Come non ricordare la rabbia esasperata dei colleghi degli agenti di scorta uccisi nelle stragi di Capaci e in via d’Amelio? – prosegue il magistrato – Avevano intuito qualcosa evidentemente e avevano persino aggredito ...

... in primo grado era stato condannato a 12 anni A sorpresa si è presentato per la prima volta in aula, al processo d'appello per la Stato -, l'ex senatore Marcello Dell'Utri, imputato ...10.56 Stato -, via requisitoria Ha preso il via davanti alla Corte di Palermo la requisitoria nel processo d'appello sulla Stato -. Presente per la prima volta in Aula l' ex ...Lo ha detto il sostituto procuratore generale di Palermo Giuseppe Fici proseguendo la requisitoria del processo d'appello trattativa Stato-mafia in corso davanti alla Corte d'assise d'appello di ...