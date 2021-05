Atalanta sul podio della Serie A, il trofeo è la conferma del terzo posto (Di lunedì 24 maggio 2021) I fuochi d’artificio, i cori dei tifosi che acclamano la squadra sotto la Nord: finisce così, il campo dice con una sconfitta, in realtà la festa è un giusto tributo a un’altra stagione straordinaria. Proprio sul traguardo sfuma, è vero, il risultato prestigioso del secondo posto, però se riavvolgiamo il nastro e pensiamo a com’era finita lo scorso anno, ricordiamo che si parlava di stagione irripetibile. Invece l’Atalanta conclude ancora al terzo posto e di nuovo con 78 punti, lasciandosi alle spalle club più titolati come la Juve, il Napoli, le due romane. La sconfitta col Milan è meno amara rispetto a quella della finale di Coppa Italia, quando c’era in palio un trofeo ma, come ha sottolineato alla vigilia dell’ultima sfida Luca Percassi, “anche tornare in Champions è come vincere ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 24 maggio 2021) I fuochi d’artificio, i cori dei tifosi che acclamano la squadra sotto la Nord: finisce così, il campo dice con una sconfitta, in realtà la festa è un giusto tributo a un’altra stagione straordinaria. Proprio sul traguardo sfuma, è vero, il risultato prestigioso del secondo, però se riavvolgiamo il nastro e pensiamo a com’era finita lo scorso anno, ricordiamo che si parlava di stagione irripetibile. Invece l’conclude ancora ale di nuovo con 78 punti, lasciandosi alle spalle club più titolati come la Juve, il Napoli, le due romane. La sconfitta col Milan è meno amara rispetto a quellafinale di Coppa Italia, quando c’era in palio unma, come ha sottolineato alla vigilia dell’ultima sfida Luca Percassi, “anche tornare in Champions è come vincere ...

