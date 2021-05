Allenatore Sampdoria, Ferrero alla ricerca dell’identikit giusto (Di lunedì 24 maggio 2021) Da oggi inizia ufficialmente il casting degli allenatori per la panchina della Sampdoria: qual è l’identikit del tecnico ideale per Ferrero Massimo Ferrero, coadiuvato da Carlo Osti e Riccardo Pecini, inizierà oggi i casting per la panchina della Sampdoria. Tanti i nomi accostati per il post Claudio Ranieri, con mezza Serie A nelle stesse condizioni del club doriano. Tra i più plausibili e altri più complessi, l’identikit del tecnico ideale per il presidente della Sampdoria è chiaro. L’essenziale è che abbia un ingaggio pari o, ancora meglio, inferiore al milione di euro (quanto offerto per il rinnovo di Ranieri), che abbia disponibilità a lavorare con i giovani per valorizzarli e generare quindi plusvalenze (cosa che Ranieri non ha fatto abbastanza, dal suo punto di vista) e, soprattutto, che non ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 maggio 2021) Da oggi inizia ufficialmente il casting degli allenatori per la panchina della: qual è l’identikit del tecnico ideale perMassimo, coadiuvato da Carlo Osti e Riccardo Pecini, inizierà oggi i casting per la panchina della. Tanti i nomi accostati per il post Claudio Ranieri, con mezza Serie A nelle stesse condizioni del club doriano. Tra i più plausibili e altri più complessi, l’identikit del tecnico ideale per il presidente dellaè chiaro. L’essenziale è che abbia un ingaggio pari o, ancora meglio, inferiore al milione di euro (quanto offerto per il rinnovo di Ranieri), che abbia disponibilità a lavorare con i giovani per valorizzarli e generare quindi plusvalenze (cosa che Ranieri non ha fatto abbastanza, dal suo punto di vista) e, soprattutto, che non ...

Advertising

infoitsport : Allenatore Sampdoria: concorrenza per Paolo Zanetti. Gli aggiornamenti - ImpieriFilippo : RT @ImpieriFilippo: Claudio Ranieri non è più l'allenatore della Sampdoria. - ImpieriFilippo : Claudio Ranieri non è più l'allenatore della Sampdoria. - RobertoPriori10 : RT @GiuseppeFalcao: Ha preso la #Sampdoria ultima in #SerieA due anni fa, la lascia a 49 punti e a metà classifica... Un signore del Calci… - UCS1946 : @minomazz @sampdoria @unavitadacinema Neanche io seguo attentamente il Parma. Però hanno davvero costruito una squa… -