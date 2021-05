Al di là della tassa, Letta non capisce che i giovani vogliono lavorare (Di lunedì 24 maggio 2021) Sono lontani i tempi del think tank Vedrò quando Enrico Letta era, a sinistra, il punto di riferimento della grande industria. Oggi lo stile del segretario del Pd è più simile a quello di Salvini per aggressività, più vicino a quello dei 5 stelle per i contenuti. Ma soprattutto rincorrere demagogicamente un'eguaglianza ridotta al bonus e alla rinuncia del riscatto significa aver detto addio a voler comprendere la società. Sono lontani i tempi del think tank Vedrò quando Enrico Letta era, a sinistra, il punto di riferimento della grande industria. Democratico cristiano dentro il centrosinistra, il giovane Letta era percepito con un moderato affidabile, mai incline a scivolate collettiviste o populiste. Oggi, in un clima politico molto diverso, lo stile del segretario del Pd è cambiato radicalmente. ... Leggi su panorama (Di lunedì 24 maggio 2021) Sono lontani i tempi del think tank Vedrò quando Enricoera, a sinistra, il punto di riferimentogrande industria. Oggi lo stile del segretario del Pd è più simile a quello di Salvini per aggressività, più vicino a quello dei 5 stelle per i contenuti. Ma soprattutto rincorrere demagogicamente un'eguaglianza ridotta al bonus e alla rinuncia del riscatto significa aver detto addio a voler comprendere la società. Sono lontani i tempi del think tank Vedrò quando Enricoera, a sinistra, il punto di riferimentogrande industria. Democratico cristiano dentro il centrosinistra, il giovaneera percepito con un moderato affidabile, mai incline a scivolate collettiviste o populiste. Oggi, in un clima politico molto diverso, lo stile del segretario del Pd è cambiato radicalmente. ...

