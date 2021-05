Tragedia Mottarone, dal Cermis ad oggi: i tragici precedenti in Italia (Di domenica 23 maggio 2021) Dalla Tragedia del Cermis, la più grave del XX secolo dove persero la vita 42 persone, ad oggi con il disastro del Mottarone che ha provocato almeno 12 vittime, la lista degli incidenti in funivia conta purtroppo tragici precedenti in Italia. DOLOMITI, LA Tragedia Cermis. Il disastro della funivia di Cavalese (Trento) del 9 marzo del 1976, o disastro del Cermis, è il più grave incidente ad una funivia registratosi nel XX secolo. In una delle ultime corse della giornata, alle 17:20, la fune portante dell’impianto cedette e la cabina cadde sul fianco della montagna dopo un volo di circa 200 metri; quindi continuò la corsa sul terreno per altri 100 metri. Quaranta i morti. CHAMPOLUC, INCIDENTE IN SALITA VERSO CREST. ... Leggi su italiasera (Di domenica 23 maggio 2021) Dalladel, la più grave del XX secolo dove persero la vita 42 persone, adcon il disastro delche ha provocato almeno 12 vittime, la lista degli incidenti in funivia conta purtroppoin. DOLOMITI, LA. Il disastro della funivia di Cavalese (Trento) del 9 marzo del 1976, o disastro del, è il più grave incidente ad una funivia registratosi nel XX secolo. In una delle ultime corse della giornata, alle 17:20, la fune portante dell’impianto cedette e la cabina cadde sul fianco della montagna dopo un volo di circa 200 metri; quindi continuò la corsa sul terreno per altri 100 metri. Quaranta i morti. CHAMPOLUC, INCIDENTE IN SALITA VERSO CREST. ...

