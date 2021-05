Tragedia durante la gara | 21 le vittime

Leggi su howtodofor

(Di domenica 23 maggio 2021) AGI - Ventuno persone sono morte a causa dell'improvviso maltempo abbattutosi su 172 corridori che stavano partecipando a una maratona in montagna nella Foresta di pietra del Fiume Giallo, vicino alla città di Baiyin, nella provincia di Gansu. Gli altri 151 partecipanti sono in salvo; otto di loro sono stati curati in ospedale per ferite lievi e ipotermia. "Verso mezzogiorno, il tratto in alta quota della corsa, tra i 20 ei 31 chilometri, è stato improvvisamente colpito da condizioni meteorologiche disastrose", ha spiegato in tv Zhang Xuchen, sindaco di Baiyin, "in pochissimo tempo, grandine e pioggia gelata sono cadute improvvisamente su quest'area. Ci sono state tempeste e venti forti. La temperatura è scesa bruscamente ". Tra lefigurano due atleti di fama nazionale come Liang Jing, vincitore negli ultimi anni di diverse maratone multiple, e Huang ...