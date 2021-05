Serie A, arbitri e assistenti sospesi e a rischio radiazione per rimborsi spese gonfiati. (Di domenica 23 maggio 2021) Scandalo in Serie A: alcuni arbitri e assistenti sospesi e a rischio radiazione per la presentazione di rimborsi spese gonfiati! Serie A, arbitri e assistenti furbetti ma beccati. Tre arbitri di Serie a e quattro assistenti sono stati sospesi, ma non per la loro condotta sul campo da gioco. Alla base della decisione vi sono rimborsi spese appositamente gonfiati. Adesso rischiano la radiazione e l’anticipazione del termine di carriera, fissato dopo massimo 15 anni di attività. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) Scandalo inA: alcunie aper la presentazione diA,furbetti ma beccati. Tredia e quattrosono stati, ma non per la loro condotta sul campo da gioco. Alla base della decisione vi sonoappositamente. Adesso rischiano lae l’anticipazione del termine di carriera, fissato dopo massimo 15 anni di attività. L'articolo proviene da City Roma News.

