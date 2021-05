“Sapete da quanto tempo non faccio l’amore?”. Elisa Isoardi senza filtri confessa: “L’ultimo è stato lui” (Di domenica 23 maggio 2021) l’amore più grande della sua vita? Se fosse semplice scegliere verrebbe da dire sua madre. Il legame che Elisa Isoardi ha con mamma Irma è davvero fortissimo. Ed è tutt’altro che scontato. Ci sono stati momenti difficili, ma alla fine l’amore tra le due donne ha prevalso su tutto. Quando ha dovuto abbandonare il reality per l’infortunio all’occhio è dalla mamma che si è rifugiata. Recentemente la 38enne ha voluto trascorrere un’altra giornata di relax a Colletto di Castelmagno, in provincia di Cuneo, dove Irma vive. Lontano dai rumori e dal clamore di Milano Elisa Isoardi si è concessa una pausa per stare un po’ con mamma Irma. La vip, recentemente intervistata da Lorella Boccia su Venus Tv, ha parlato poi dei suoi amori. Su Raimondo Todaro incontrato a Ballando con le Stelle la vip ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 23 maggio 2021)più grande della sua vita? Se fosse semplice scegliere verrebbe da dire sua madre. Il legame cheha con mamma Irma è davvero fortissimo. Ed è tutt’altro che scontato. Ci sono stati momenti difficili, ma alla finetra le due donne ha prevalso su tutto. Quando ha dovuto abbandonare il reality per l’infortunio all’occhio è dalla mamma che si è rifugiata. Recentemente la 38enne ha voluto trascorrere un’altra giornata di relax a Colletto di Castelmagno, in provincia di Cuneo, dove Irma vive. Lontano dai rumori e dal clamore di Milanosi è concessa una pausa per stare un po’ con mamma Irma. La vip, recentemente intervistata da Lorella Boccia su Venus Tv, ha parlato poi dei suoi amori. Su Raimondo Todaro incontrato a Ballando con le Stelle la vip ...

