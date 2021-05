Precipita la funivia Stresa - Mottarone | chi sono le vittime

Advertising

TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - tg2rai : #UltimOra, precipita la funivia Stresa-Mottarone, 8 le vittime. Vigili del fuoco e soccorso alpino sul posto. 2 ba… - Agenzia_Ansa : FLASH | Precipita funivia Mottarone, almeno 4 vittime. Vigili del fuoco e soccorso alpino sul posto, forse coinvolti bimbi #ANSA - MamonaEverywher : RT @tg2rai: #UltimOra, precipita la funivia Stresa-Mottarone, 8 le vittime. Vigili del fuoco e soccorso alpino sul posto. 2 bambini gravi… - ClaraMutsc : RT @nonelarena: #nonelarena Precipita la #funivia #Stresa-#Mottarone: il video postato sui social poco prima della tragedia. #Giletti #La7… -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita funivia

La famiglia in Puglia però non ha più avuto loro notizie dalle 11, quando la 40enne ha inviato alla sorella l'ultimo sms : 'Stiamo salendo in'.Tredici morti e due bambini feriti. E' questo il bilancio del crollo della cabina delladel Mottarone che parte da Stresa, in provincia di Verbania. I due bambini sono stati portati in elicottero in codice rosso al Regina Margherita di Torino. sat/red(LaPresse) Tragico incidente nel verbano, costato la vita a 14 persone.Una cabina della funivia del Mottarone si è staccata precipitando da venti metri d'altezza e schiantandosi sul bosco sottostante.Covid, 3.995 nuovi casi con 179.391 tamponi e altri 72 decessi Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...