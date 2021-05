PGA Championship 2021: Phil Mickelson è leggenda! Vittoria a 50 anni, record senza tempo per Lefty, che batte Koepka e Oosthuizen (Di lunedì 24 maggio 2021) Kiawah Island vive forse uno dei momenti più leggendari dell’intera storia del golf. Di fronte a una folla immensa, tutta stipata sulla buca 18, Phil Mickelson compie un’impresa straordinaria: a cinquant’anni, vince il PGA Championship 2021, diventando il più anziano a riuscire a trionfare in uno dei quattro tornei maggiori. Alla soglia delle 51 primavere, “Lefty”, con il -6 di torneo (e +1 del quarto e ultimo giro), si veste di nuovo da campione di questo Major, il sesto della sua carriera, per la prima volta dal 2005. L’impresa gli consente di arrivare al numero 32 del ranking mondiale, ritornando dunque tra i primi 50 dell’OWGR. Non riesce a Brooks Koepka il recupero: per l’animale da Major per eccellenza secondo posto a -4 insieme al sudafricano Louis ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 maggio 2021) Kiawah Island vive forse uno dei momenti più leggendari dell’intera storia del golf. Di fronte a una folla immensa, tutta stipata sulla buca 18,compie un’impresa straordinaria: a cinquant’, vince il PGA, diventando il più anziano a riuscire a trionfare in uno dei quattro tornei maggiori. Alla soglia delle 51 primavere, “”, con il -6 di torneo (e +1 del quarto e ultimo giro), si veste di nuovo da campione di questo Major, il sesto della sua carriera, per la prima volta dal 2005. L’impresa gli consente di arrivare al numero 32 del ranking mondiale, ritornando dunque tra i primi 50 dell’OWGR. Non riesce a Brooksil recupero: per l’animale da Major per eccellenza secondo posto a -4 insieme al sudafricano Louis ...

Advertising

OA_Sport : PGA Championship 2021: Phil Mickelson entra definitivamente nella leggenda con un trionfo in prossimità dei 51 anni… - GeorgeSpalluto : Phil Mickelson vince il PGA Championship! A quasi 51 anni. E' il 6° major in carriera per una leggenda del golf, il… - sportli26181512 : Pga Championship, oggi il giro finale: Mickelson in testa, Koepka e Oosthuizen inseguono: Emozioni a non finire e u… - GolfeTurismo : PGA Championship: Phil Mickelson a un passo dal sogno! - #GareGolf #InPrimoPiano - Federica Rossi -… - ilpodsport : #AltriSport Golf, clamoroso al Pga Championship: già fuori i primi del mondo #ilpodsport -